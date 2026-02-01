Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сихарулидзе считает, что у Петросян и Гуменника большая нагрузка перед Играми

Президент федерации фигурного катания рассчитывает на чистые прокаты спортсменов на Олимпиаде в Италии.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник столкнулись с серьезной нагрузкой перед Олимпийскими играми в Италии, так как ранее не выступали на международных соревнованиях на взрослом уровне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.

Петросян и Гуменник выступят на Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. В сентябре фигуристы выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на соревнования.

«Дела и у Аделии, и у Петра идут прекрасно, они тренируются, подводят себя к выступлениям, которые скоро состоятся в Милане. Мы надеемся только на одно и хотим увидеть только одно — это хорошие прокаты наших ребят. Надо понимать, что Аделия и Петр во взрослом состоянии еще вообще ни разу не выступали на международных соревнованиях. Поэтому нагрузка, которая легла сейчас на них, очень серьезная. Мы всячески их поддерживаем. Надеюсь, что болельщики и вся страна будет поддерживать Аделию и Петра, мы будем желать им одного — чистых прокатов», — сказал Сихарулидзе.

Петросян 18 лет. Она является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финалов Гран-при России. Гуменнику 23 года, он является чемпионом России и дважды выигрывал финалы Гран-при России.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше