Сихарулидзе считает, что у Петросян и Гуменника большая нагрузка перед Играми

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник столкнулись с серьезной нагрузкой перед Олимпийскими играми в Италии, так как ранее не выступали на международных соревнованиях на взрослом уровне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.
Петросян и Гуменник выступят на Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. В сентябре фигуристы выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на соревнования.
«Дела и у Аделии, и у Петра идут прекрасно, они тренируются, подводят себя к выступлениям, которые скоро состоятся в Милане. Мы надеемся только на одно и хотим увидеть только одно — это хорошие прокаты наших ребят. Надо понимать, что Аделия и Петр во взрослом состоянии еще вообще ни разу не выступали на международных соревнованиях. Поэтому нагрузка, которая легла сейчас на них, очень серьезная. Мы всячески их поддерживаем. Надеюсь, что болельщики и вся страна будет поддерживать Аделию и Петра, мы будем желать им одного — чистых прокатов», — сказал Сихарулидзе.
Петросян 18 лет. Она является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финалов Гран-при России. Гуменнику 23 года, он является чемпионом России и дважды выигрывал финалы Гран-при России.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.