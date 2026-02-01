Сихарулидзе считает, что у Петросян и Гуменника большая нагрузка перед Играми

«Дела и у Аделии, и у Петра идут прекрасно, они тренируются, подводят себя к выступлениям, которые скоро состоятся в Милане. Мы надеемся только на одно и хотим увидеть только одно — это хорошие прокаты наших ребят. Надо понимать, что Аделия и Петр во взрослом состоянии еще вообще ни разу не выступали на международных соревнованиях. Поэтому нагрузка, которая легла сейчас на них, очень серьезная. Мы всячески их поддерживаем. Надеюсь, что болельщики и вся страна будет поддерживать Аделию и Петра, мы будем желать им одного — чистых прокатов», — сказал Сихарулидзе.