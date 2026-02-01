Двоеглазова потратит призовые с турнира прыжков на ремонт комнаты

«Я не хочу думать, что это компенсация [за чемпионат России], это абсолютно два разных турнира, кардинально отличающиеся друг от друга, — сказала Двоеглазова. — Рада, что получилось показать то, что умею, и в первую очередь я рада этому. Больше нервничала в полуфинале, когда стартовый прыжок не получился, пришлось собираться с мыслями. В финале было поспокойнее, подустала, нервы ушли на второй план».