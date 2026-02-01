Двоеглазова потратит призовые с турнира прыжков на ремонт комнаты

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Алиса Двоеглазова потратит призовые за победу на чемпионате России по прыжкам на ремонт комнаты. Об этом она рассказала журналистам.
Двоеглазова стала победительницей в личном турнире и в соревнованиях дуэтов в паре с Андреем Мозалевым.
«Я не хочу думать, что это компенсация [за чемпионат России], это абсолютно два разных турнира, кардинально отличающиеся друг от друга, — сказала Двоеглазова. — Рада, что получилось показать то, что умею, и в первую очередь я рада этому. Больше нервничала в полуфинале, когда стартовый прыжок не получился, пришлось собираться с мыслями. В финале было поспокойнее, подустала, нервы ушли на второй план».
Благодаря победе в одиночном турнире Двоеглазова заработала 1 млн рублей, в соревновании дуэтов — 500 тыс. «Потрачу [призовые] на ремонт своей комнаты. Просто кардинально поменять обстановку, уйти с более детской во взрослую. Конечно, я еще не осознаю свою победу ни в дуэтах, ни в личном зачете. Я очень рада, удовлетворена своей работой», — заключила она.