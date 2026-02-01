Сарновский рассказал об отсутствии эмоций после победы на турнире прыжков

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Фигурист Никита Сарновский не испытывает эмоций после победы в личном турнире на чемпионате России по прыжкам. Об этом он рассказал журналистам.
Ученик Евгения Плющенко стал победителем личного турнира, набрав 193,42 балла.
«Я абсолютно рад, что хотя бы где-то свои прыжки применил, выиграл, — сказал Сарновский. — Эмоции — не знаю. Они были в моменте, когда объявили баллы, сейчас постоял — и вообще нет их. Я на шоу до этого прыгал, на тренировках, тут. Победа значимая, я рад. Я не хотел раньше времени радоваться, потому что знал, что 7 баллов в прыжковом [турнире] — это ничего. Одна ошибка — и я уже второй или третий».
«Как отреагировал Евгений Плющенко? Евгений Викторович сказал, что молодец, всю работу сделал, — добавил фигурист. — Обидно за бабочку на каскаде из пяти. Потрачу ли призовые на ремонт машины? Машина BMW, она немного старая — 2016 года. Ей надо тормозные колодки поменять, переклеить хочу, но она не сломанная».