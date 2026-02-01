Плющенко похвалил Сарновского за победу в финале ЧР по прыжкам-2026

1 февраля в Москве завершился чемпионат страны по прыжкам среди фигуристов, по итогам которого 18-летний Сарновский, воспитанник академии «Ангелы Плющенко», чемпион России по прыжкам 2022 года и победитель финала юниорского Гран-при России 2025 года, завоевал золотую медаль, получив от судейской коллегии общую оценку в 193,42 балла. «Серебро» досталось чемпиону России-2025 Владиславу Дикиджи (186,73 балла), замкнул топ-3 победитель двух этапов юниорского Гран-при (2021) Глеб Лутфуллин (169,55).