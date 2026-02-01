Садкова рассказала о проблемах с ногой на чемпионате России по прыжкам

«Знала, что я буду рисковать, что пойду на два четверных точно. Когда оставалось время, я все уже сделала, но, конечно же, мне хотелось, чтобы четверной был чистый, я пошла на риск, на последней секунде зашла в четверной и упала, наверное, потянула [ногу]. У меня заболела та же самая нога и то же самое место, которое болело перед чемпионатом России. Через пару дней после этапа в Омске я подвернула ногу на льду, несколько дней не каталась, было полторы недели до чемпионата России. Сейчас эта связка вроде не беспокоила, я спокойно каталась, выполняла без болей все необходимые элементы. В конце я упала и понимала, что больновато стоять, поэтому мне приходилось прихрамывать, отталкиваться. Не получалось переносить весь вес на правую ногу. Сейчас сделаем снимки в ближайшие пару дней, будет ясно, что там. Пока что болит, надеюсь, не будет ничего серьезного», — отметила фигуристка.