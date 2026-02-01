Садкова рассказала о проблемах с ногой на чемпионате России по прыжкам

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. У фигуристки Дарьи Садковой заболела нога после падения на чемпионате России по прыжкам, в ближайшее время она сделает снимки. Об этом она рассказала журналистам.
Спортсменка стала бронзовым призером личного турнира, набрав 111,99 балла.
«В целом я довольна этим чемпионатом России по прыжкам, он выдался для меня лучше, чем в прошлом году, когда я была последней. За это себя можно похвалить. Вчера, конечно, моей основной целью было пройти в полуфинал, я уже обрадовалась, что это сделала вчера. Проблема была в том, что я просто не готовилась к третьему раунду, не напрыгивала эти связки, потому что не надеялась, что буду в финале. Пока перерыв был, просчитывала свой контент, который могу сделать», — рассказала Садкова.
«Знала, что я буду рисковать, что пойду на два четверных точно. Когда оставалось время, я все уже сделала, но, конечно же, мне хотелось, чтобы четверной был чистый, я пошла на риск, на последней секунде зашла в четверной и упала, наверное, потянула [ногу]. У меня заболела та же самая нога и то же самое место, которое болело перед чемпионатом России. Через пару дней после этапа в Омске я подвернула ногу на льду, несколько дней не каталась, было полторы недели до чемпионата России. Сейчас эта связка вроде не беспокоила, я спокойно каталась, выполняла без болей все необходимые элементы. В конце я упала и понимала, что больновато стоять, поэтому мне приходилось прихрамывать, отталкиваться. Не получалось переносить весь вес на правую ногу. Сейчас сделаем снимки в ближайшие пару дней, будет ясно, что там. Пока что болит, надеюсь, не будет ничего серьезного», — отметила фигуристка.
Садкова также рассказала, за кого будет болеть на предстоящей Олимпиаде, где из россиян выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник. «Буду ли смотреть Олимпиаду? Буду, конечно. Естественно, буду поддерживать ребят, которые будут выступать из нашей страны, буду болеть за Аделию с Петей и еще за некоторых фигуристов, которые выступают за другие страны. За Нику Егадзе буду очень болеть, надеюсь, не растеряет хватку после чемпионата Европы», — сказала она.