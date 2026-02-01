Хуснутдиновой хотелось первой из девушек исполнить каскад из акселей

«Очень рада, что смогла занять здесь место, для меня это первый прыжковый турнир, очень обрадовалась, когда увидела списки, — сказала Хуснутдинова. — Этот турнир ждала больше всего в этом сезоне, потому что можно показывать необычные каскады, которые нельзя показать в программах. Я где-то на 70% довольна тем, что сделала. Я сама захотела прыгнуть тройной аксель — тройной аксель, такой каскад никто не делал [из девушек на соревнованиях], хотелось сделать его первой. Готовила его недолго, в конце сезона пробовала на тренировках».