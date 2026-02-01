Хуснутдиновой хотелось первой из девушек исполнить каскад из акселей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Фигуристке Дине Хуснутдиновой хотелось первой из девушек исполнить на соревнованиях секвенцию из двух тройных акселей. Об этом она рассказала журналистам.
Хуснутдинова стала второй в личном турнире на чемпионате России по прыжкам, набрав 119,26 балла.
«Очень рада, что смогла занять здесь место, для меня это первый прыжковый турнир, очень обрадовалась, когда увидела списки, — сказала Хуснутдинова. — Этот турнир ждала больше всего в этом сезоне, потому что можно показывать необычные каскады, которые нельзя показать в программах. Я где-то на 70% довольна тем, что сделала. Я сама захотела прыгнуть тройной аксель — тройной аксель, такой каскад никто не делал [из девушек на соревнованиях], хотелось сделать его первой. Готовила его недолго, в конце сезона пробовала на тренировках».
«Четверной тулуп я должна была в каждом раунде прыгать, но из-за нервов все шло не по плану, — отметила фигуристка. — Четверной тулуп хорошо на разминке сделала, рада, что почувствовала его на соревновательном льду. Насколько уделяли внимание этому турниру на тренировках? Мы не устраивали соревнования, но смотрели друг на друга, подстегивали, мы к этому турниру отнеслись с настроем, что это праздник и шоу. Старались новые каскады впрыгать. Тренеры засекали время».