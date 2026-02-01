Фигурист Михаил Коляда подтвердил новость о рождении дочери

Серебряный олимпийский призёр 2018 года в командном турнире, трёхкратный чемпион России (2017, 2018, 2021), фигурист Михаил Коляда в своём Telegram-канале сообщил, что стал отцом.
31 января, в первый день чемпионата России по прыжкам-2026 в Москве, о рождении ребёнка у 30-летнего Коляды и его супруги, фигуристки Дарьи Беклемищевой, сообщил спортивный телекомментатор Василий Соловьёв. Новорождённую девочку назвали Елизаветой.
В июле 2023 года Коляда приостановил профессиональную карьеру фигуриста. 2 августа того же года в интервью сайту Metaratings.ru тренер по фигурному катанию Егор Челошкин не исключил варианта, при котором спортсмен может продолжить выступления в официальных соревнованиях, поскольку Коляда сохранил определённые амбиции.