Малинин на Олимпиаде будет носить шнурки, подаренные Овечкиным

В понедельник на первой тренировке в Милане спортсмен вышел на лед в коньках с желто-золотыми шнурками, которые носит форвард «Вашингтон Кэпиталз». После занятия Малинин заявил, что шнурки ему подарил сам хоккеист. По словам фигуриста, он будет их носить на протяжении всей Олимпиады.