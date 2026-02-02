Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малинин на Олимпиаде будет носить шнурки, подаренные Овечкиным

Малинин на Олимпиаде будет носить шнурки, подаренные хоккеистом Овечкиным.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец с русскими корнями Илья Малинин на Олимпийских играх в Италии будет носить шнурки, подаренные ему хоккеистом Александром Овечкиным, сообщил в соцсети Х журналист CBC Девин Эру со ссылкой на заявление самого спортсмена.

В понедельник на первой тренировке в Милане спортсмен вышел на лед в коньках с желто-золотыми шнурками, которые носит форвард «Вашингтон Кэпиталз». После занятия Малинин заявил, что шнурки ему подарил сам хоккеист. По словам фигуриста, он будет их носить на протяжении всей Олимпиады.

Малинину 21 год, он является двукратным чемпионом мира и рекордсменом по набранным баллам за произвольную программу. Родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.

Олимпийские игры пройдут 6—22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Приглашение для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше