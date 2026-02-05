Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Максим Рыбин: «Футбол и хоккей — мужские виды спорта, нечего там женщинам делать. Есть гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание — пускай женскими видами занимаются»

Бывший нападающий СКА и тренер «Сочи» Максим Рыбин высказался о женщинах в футболе и хоккее.

Источник: Спортс"

Мужская сборная России по хоккею до 16 лет ранее обыграла команду женскую сборную России (10:0) на турнире в Астане.

"Пускай лучше женщины занимаются своими женскими видами спорта. Есть же прекрасные виды спорта: гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание и так далее.

Футбол и хоккей — это мужские виды спорта, им там нечего делать. Пускай меня осудит этот прекрасный пол, при всем уважении, но им там правда нечего делать.

Я категорически против выступления женщин в мужских видах спорта. Это моя точка зрения. Мужчинам в некоторых видах спорта тоже нечего делать", — сказал Максим Рыбин.