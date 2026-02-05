Ричмонд
Костылева выиграла короткую программу на первенстве России среди юниоров

За короткую программу Костылева получила 71,16 балла. На втором месте расположилась Лидия Плескачева, на третьем — Агата Петрова.

Источник: ТАСС

Российская фигуристка Елена Костылева лидирует после короткой программы на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию в Саранске.

За свой прокат Костылева получила 71,16 балла. На втором месте расположилась Лидия Плескачева (70,96), на третьем — Агата Петрова (68,75).

Произвольную программу фигуристы представят 6 февраля.

В январе на мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге Костылева заняла девятое место среди юниорок. В произвольной программе спортсменка трижды упала во второй половине проката.

Костылева занимается в академии «Ангелы Плющенко».

В декабре двукратный олимпийский чемпион и тренер фигуристки Евгений Плющенко объявил о прекращении работы со спортсменкой из-за конфликта с ее матерью Ириной Костылевой.

Плющенко сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву. Он утверждал, что она регулярно нарушала правопорядок, например, позволяла себе жестокое обращение с собственным ребенком.

Спустя две недели, 8 января, 14-летняя Костылева вернулась в группу Плющенко. Тренер заявил, что спортсменка находилась в «катастрофической форме» и на первых тренировках с фигуристкой «увиденное его не порадовало».

Костылева выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при страны в прошлом сезоне, в нынешнем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.