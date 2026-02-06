Ричмонд
«Летим в Милан, чтобы делать эксклюзивный контент». Медведева, Ягудин и Скопцова поедут на Олимпиаду

Евгения Медведева, Алексей Ягудин и Анастасия Скопцова посетят Олимпийские игры в Милане.

Об этом рассказала Скопцова в шоу «Каток».

«У нас прекрасные новости: мы, волшебное трио Алексей, Евгения и я, летим в Милан, чтобы делать эксклюзивный контент для наших любимых подписчиков», — сказала Скопцова.

Открытие Олимпиады-2026 состоится 6 февраля. На Играх выступят Петр Гуменник и Аделия Петросян.

