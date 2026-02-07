Тарасова высказалась о ситуации с музыкой Гуменника

«Петя Гуменник отбирался на Олимпийские игры. Ни одного замечания не было. Это подлость. Как могло такое быть, что им не сказали, что это запрещенная музыка? Они что, нарочно это сделали?» — удивилась Тарасова.
Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе. Это связано с нарушением авторских прав. Ожидается, что вместо текущей программы Гуменник выберет другую.
23-летний Гуменник — действующий чемпион России. Кроме того, он дважды выиграл Гран-при России и завоевал бронзовую медаль юниорского чемпионата мира. Ранее «Би-би-си» обвинила его и трех других российских спортсменов в нарушениях правил допуска на Олимпиаду.