Авербух — о замене музыки Гуменника на ОИ-2026: «Глобально рисунок всей программы останется тем же»

Серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал выбор новой музыки для короткой программы Петра Гуменника на Олимпиаде.

Источник: Sport24

23-летний фигурист будет катать короткую программу под Waltz 1805 Эдгара Акопяна.

Ранее Гуменнику запретили в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Милане использовать саундтрек из фильма «Парфюмер. История одного убийцы».

Фигуристы представят короткие программы 10 февраля.

— Программа у Петра подобрана таким образом, что весь контент, вся хореография попадала под всё. Понятно, что смена музыки — это дискомфорт. Болеем за Петра, и думаю, что глобально рисунок всей программы останется тем же. Да, это не добавляет спокойствия, но, может быть, раззадорит еще больше и добавит больше куража, — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

