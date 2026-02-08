Авербух — о замене музыки Гуменника на ОИ-2026: «Глобально рисунок всей программы останется тем же»

23-летний фигурист будет катать короткую программу под Waltz 1805 Эдгара Акопяна.
Ранее Гуменнику запретили в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Милане использовать саундтрек из фильма «Парфюмер. История одного убийцы».
Фигуристы представят короткие программы 10 февраля.
— Программа у Петра подобрана таким образом, что весь контент, вся хореография попадала под всё. Понятно, что смена музыки — это дискомфорт. Болеем за Петра, и думаю, что глобально рисунок всей программы останется тем же. Да, это не добавляет спокойствия, но, может быть, раззадорит еще больше и добавит больше куража, — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».