Олимпиада-2026. Фигурное катание. Малинин, Сато, Гоголев, Риццо и Эгадзе выступят с произвольными программами в командном турнире

8 февраля мужчины покажут произвольные программы в командном турнире Олимпиады-2026. Короткую программу выиграл японец Юма Кагияма.

Источник: Спортс"

Олимпиада-2026.

Милан, Италия.

Командные соревнования.

Мужчины.

Произвольная программа.

Начало — 23:55 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Ника Эгадзе (Грузия).

2. Маттео Риццо (Италия).

3. Стивен Гоголев (Канада).

4. Илья Малинин (США).

5. Шун Сато (Япония).

После короткой программы.

1. Юма Кагияма (Япония) — 108,67.

2. Илья Малинин (США) — 98,00.

3. Стивен Гоголев (Канада) — 92,99.

4. Даниэль Грассль (Италия) — 87,54.

5. Ника Эгадзе (Грузия) — 84,37.

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026.