Олимпиада-2026. Фигурное катание. Малинин, Сато, Гоголев, Риццо и Эгадзе выступят с произвольными программами в командном турнире

Олимпиада-2026.
Милан, Италия.
Командные соревнования.
Мужчины.
Произвольная программа.
Начало — 23:55 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Ника Эгадзе (Грузия).
2. Маттео Риццо (Италия).
3. Стивен Гоголев (Канада).
4. Илья Малинин (США).
5. Шун Сато (Япония).
После короткой программы.
1. Юма Кагияма (Япония) — 108,67.
2. Илья Малинин (США) — 98,00.
3. Стивен Гоголев (Канада) — 92,99.
4. Даниэль Грассль (Италия) — 87,54.
5. Ника Эгадзе (Грузия) — 84,37.
Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026.