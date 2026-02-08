Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Представительница сборной Грузии уроженка Тольятти Анастасия Губанова заняла второе место в произвольной программе в рамках командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр в Милане.
Губанова набрала за свой прокат 140,17 балла. Первое место заняла японка Каори Сакамото (148,62 балла). Третьей стала американка Эмбер Гленн (138,62).
В общей таблице командного турнира теперь лидирует сборная Японии, на счету которой 59 очков. Следом располагаются команды США (59), Италии (52), Грузии (50) и Канады (47).
Командный турнир завершится в воскресенье мужской произвольной программой.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.