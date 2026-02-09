Саночница Олесик, дочь Тутберидзе и Ютта Лердам: за кем следить на Олимпиаде 9 февраля

В понедельник за награды Олимпиады-2026 выйдут бороться спортсмены в пяти разных видах спорта. Но представительство России будет не таким ярким, как в предыдущие дни. Однако на Играх все равно есть за кем последить. Медальные разборки будут проходить в девяти дисциплинах, но для некоторых из них это будет очередной или же первый день в розыгрыше наград.