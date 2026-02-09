Саночница Олесик, дочь Тутберидзе и Ютта Лердам: за кем следить на Олимпиаде 9 февраля

В понедельник за награды Олимпиады-2026 выйдут бороться спортсмены в пяти разных видах спорта. Но представительство России будет не таким ярким, как в предыдущие дни. Однако на Играх все равно есть за кем последить. Медальные разборки будут проходить в девяти дисциплинах, но для некоторых из них это будет очередной или же первый день в розыгрыше наград.
Вслед за Павлом Репиловым на олимпийскую трассу выйдет саночница Дарья Олесик, которая совсем недавно боролась за серьезные награды на юниорском уровне. На взрослых соревнованиях лучшим результатом россиянки является 10-е место на этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия), а на тестовых соревнованиях в Кортина-д’Ампеццо в итоговом протоколе Олесик расположилась на 19-й позиции. Теперь же у Дарьи появится шанс опередить Репилова в заочном споре. Павел в олимпийском турнире занял 14-е место.
Где разыграют медали
Первыми бороться за медали в понедельник выйдут фристайлистки. В финале девушки проведут три соревновательные попытки, от которых и будет зависеть судьба наград. Предварительную квалификацию с большим преимуществом выиграла швейцарка Матильда Гремо, действующая олимпийская чемпионка, поэтому в финале ей нужно подтвердить свой титул.
Второй медальной дисциплиной станут горнолыжные старты у мужчин, в которых итальянцы смогут зацепить еще одно домашнее золото. Спортсмены выступят в командной комбинации — в ней участвуют по два спортсмена от страны. Один преодолевает скоростной спуск, второй — слалом. Результат будет определен по общему времени двух заездов.
Женский конькобежный спорт в этот раз останется тоже без россиян. Ксения Коржова свои старты на Олимпиаде уже завершила, а Анастасия Семенова выйдет на старт только 21 февраля. В понедельник сильнейшие конькобежки мира сразятся на дистанции 1000 м, где золото может уйти сборной Нидерландов. Главный вопрос — удастся ли Ютте Лердам оправдать тот аванс, который она получила, ведь отбор звездная спортсменка провалила.
Оставшиеся награды будут разыграны женщинами в биг-эйре сноуборда и мужчинами в прыжках на лыжах с трамплина. У летающих лыжников интрига заключается в том, сможет ли словенец Домен Превц взять олимпийское золото, чего не удалось сделать двумя днями ранее его сестре. Конкуренция наиплотнейшая, на высшую награду также претендуют представители Австрии и Японии.
В женском биг-эйре главная звезда — австрийка Анна Гассер, которая постарается выиграть третью Олимпиаду подряд.
Безмедальные старты
К завершению приближается турнир смешанных пар в керлинге. Здесь команды свой путь к медалям начали раньше всех: первые встречи между собой они провели еще 4 февраля. С утра у спортсменов заключительная предварительная сессия, а вечером они выйдут бороться в полуфиналах.
Предварительный раунд продолжится и в женском хоккее. Здесь проводятся матчи группах. Спортсменкам до медалей далеко, ведь финал хоккейного турнира нас ожидает лишь к концу Игр.
В фигурном катании не успел закончиться командный турнир, как начинается личный. Первый шаг к олимпийским наградам сделают танцоры, которые откатают в Милане ритм-танец. Здесь конкуренция обещает быть плотной: за медали будут бороться несколько дуэтов. Наши фигуристы в этой дисциплине, напомним, не допущены.
Француз Гийом Сизерон может стать олимпийским чемпионом вторые Игры подряд, только на этот раз с новой партнершей. Многие наши болельщики будут следить за бывшими россиянами Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным, выступающими за Грузию. Но фаворитами все же являются американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выигравшие как короткую, так и произвольную программу командного турнира.
Расписание соревнований 9 февраля (время начала — московское)
12.05 Керлинг. Смешанные пары. Групповой этап
12.30 Горнолыжный спорт. Мужчины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск
14.10 Хоккей. Женщины. Группа В. Япония — Италия
14.30 Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал*
16.00 Горнолыжный спорт. Комбинация. Команды. Слалом. Финал*
18.40 Хоккей. Женщины. Группа В. Германия — Франция
19.00 Санный спорт. Женщины. Одиночки. 1-я и 2-я попытки
19.30 Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м*
20.05 Керлинг. Смешанные пары. Полуфинал
21.00 Прыжки с трамплина. Мужчины. Средний трамплин. Раунд 1
21.20 Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец
21.30 Сноуборд. Биг-эйр. Женщины. Финал*
22.12 Прыжки с трамплина. Мужчины. Средний трамплин. Финал*
22.40 Хоккей. Женщины. Группа А. Швейцария — США
23.10 Хоккей. Женщины. Группа А. Канада — Чехия
* Медальные розыгрыши.
Выделен старт с участием россиянки.