Композитор Акопян об использовании его музыки в программе Гуменника: «Не считаю правильным думать о деньгах в такой сложной для людей ситуации»

Композитор Эдгар Акопян рассказал, что не планирует брать деньги с Петра Гуменника за использование его музыки в короткой программе на Олимпиаде в Милане.
Российский фигурист не сможет выступить под композиции из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Теперь он будет исполнять программу под «Вальс 1805» Акопяна — саундтрек к фильму «Онегин».
— Ваша музыка будет звучать на олимпийском льду. Какие ощущения?
— С одной стороны, невероятные — как автор музыки я горжусь тем, что она прозвучит на Играх. Это наш спортсмен, а вальс написан в русской классической музыкальной традиции. Когда я его писал, черпал вдохновение в произведениях Толстого, Пушкина и всех наших классиков. «Анна Каренина», «Война и мир», «Евгений Онегин» — конечно, на меня повлияли эти великие книги.
Отсюда и название композиции: «Вальс 1805» — год связан с временами Пушкина. Хочу отметить, что у Петра получилось очень точно передать образ из той эпохи.
Но с другой стороны, меня очень расстраивает, что Пете и его команде пришлось столкнуться с таким форс-мажором. Я не рад, что они оказались в такой стрессовой ситуации — за несколько дней до важнейшего старта.
Я знаю и понимаю фигурное катание: подготовка программы к Олимпийским играм — это колоссальный труд. А поменять накануне старта музыкальное сопровождение, которое так важно для программы — ужасная история.
Печально, что использование музыки могут запретить из-за каких-то интересов. На мой взгляд, искусство и спорт не должны быть политизированы.
Ситуация кощунственная, мягко говоря. Уже до музыки дошли, ну куда это годится. Считаю это неприемлемой историей.
Но я думаю, что у Петра стальные нервы, он парень крепкий и сильный, поэтому должно все получиться и сложиться.
— Вы не просите денег у спортсменов за свои композиции. Почему? Могли бы на этом зарабатывать.
— Можно еще каждый свой выход из дома монетизировать — какой простор для прибыли! Ок, финансы важны для всех людей — это стимул для развития и роста, но ведь деньгами все не измеряется. Может, это прозвучит банально, но есть еще душевная составляющая и реализация в творчестве.
Когда ребенок приходит в фигурное катание, он ведь не думает о финансах, он стремится к мечте и хочет покорить Олимп. В музыке ровно так же.
К тому же, я не считаю правильным думать о деньгах в такой сложной для людей ситуации. Я заработаю другим — например, за те же авторские права я получаю отчисления от кинотеатров.
Для меня очень важно, что Петр — представитель нашей страны, это наш парень, который уже столько сделал для своей олимпийской мечты. С моей стороны это не доблесть, а нормальное человеческое поведение в такой ситуации.
Я желаю Пете и Аделии, нашим замечательным ребятам, сил, побед и чтобы им ничего не помешало. Фигурное катание ведь не просто спорт, это искусство, музыка и красота. Будем за них болеть, — сказал Акопян.