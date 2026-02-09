Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Композитор Акопян об использовании его музыки в программе Гуменника: «Не считаю правильным думать о деньгах в такой сложной для людей ситуации»

Композитор Акопян не будет брать деньги с Гуменника за использование его музыки.

Источник: Спортс"

Композитор Эдгар Акопян рассказал, что не планирует брать деньги с Петра Гуменника за использование его музыки в короткой программе на Олимпиаде в Милане.

Российский фигурист не сможет выступить под композиции из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Теперь он будет исполнять программу под «Вальс 1805» Акопяна — саундтрек к фильму «Онегин».

— Ваша музыка будет звучать на олимпийском льду. Какие ощущения?

— С одной стороны, невероятные — как автор музыки я горжусь тем, что она прозвучит на Играх. Это наш спортсмен, а вальс написан в русской классической музыкальной традиции. Когда я его писал, черпал вдохновение в произведениях Толстого, Пушкина и всех наших классиков. «Анна Каренина», «Война и мир», «Евгений Онегин» — конечно, на меня повлияли эти великие книги.

Отсюда и название композиции: «Вальс 1805» — год связан с временами Пушкина. Хочу отметить, что у Петра получилось очень точно передать образ из той эпохи.

Но с другой стороны, меня очень расстраивает, что Пете и его команде пришлось столкнуться с таким форс-мажором. Я не рад, что они оказались в такой стрессовой ситуации — за несколько дней до важнейшего старта.

Я знаю и понимаю фигурное катание: подготовка программы к Олимпийским играм — это колоссальный труд. А поменять накануне старта музыкальное сопровождение, которое так важно для программы — ужасная история.

Печально, что использование музыки могут запретить из-за каких-то интересов. На мой взгляд, искусство и спорт не должны быть политизированы.

Ситуация кощунственная, мягко говоря. Уже до музыки дошли, ну куда это годится. Считаю это неприемлемой историей.

Но я думаю, что у Петра стальные нервы, он парень крепкий и сильный, поэтому должно все получиться и сложиться.

— Вы не просите денег у спортсменов за свои композиции. Почему? Могли бы на этом зарабатывать.

— Можно еще каждый свой выход из дома монетизировать — какой простор для прибыли! Ок, финансы важны для всех людей — это стимул для развития и роста, но ведь деньгами все не измеряется. Может, это прозвучит банально, но есть еще душевная составляющая и реализация в творчестве.

Когда ребенок приходит в фигурное катание, он ведь не думает о финансах, он стремится к мечте и хочет покорить Олимп. В музыке ровно так же.

К тому же, я не считаю правильным думать о деньгах в такой сложной для людей ситуации. Я заработаю другим — например, за те же авторские права я получаю отчисления от кинотеатров.

Для меня очень важно, что Петр — представитель нашей страны, это наш парень, который уже столько сделал для своей олимпийской мечты. С моей стороны это не доблесть, а нормальное человеческое поведение в такой ситуации.

Я желаю Пете и Аделии, нашим замечательным ребятам, сил, побед и чтобы им ничего не помешало. Фигурное катание ведь не просто спорт, это искусство, музыка и красота. Будем за них болеть, — сказал Акопян.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше