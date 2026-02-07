Гуменник сменил музыку к короткой программе на Олимпиаде после запрета

Российский фигурист Петр Гуменник сменил музыку к короткой программе, с которой он выступит на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В его профайле на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) теперь указана композиция армянского скрипача Эдгара Акопяна «Waltz 1805».