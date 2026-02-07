Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменник сменил музыку к короткой программе на Олимпиаде после запрета

Российский фигурист вместо музыки из фильма «Парфюмер» выступит под композицию «Waltz 1805» армянского скрипача Эдгара Акобяна.

Источник: РБК Спорт

Российский фигурист Петр Гуменник сменил музыку к короткой программе, с которой он выступит на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В его профайле на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) теперь указана композиция армянского скрипача Эдгара Акопяна «Waltz 1805».

Ранее стало известно, что музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы Гуменника не одобрили из-за проблем с авторскими правами.

В ISU заявили, что Гуменник, как и другие спортсмены, самостоятельно отвечает за оформление прав на музыку для своих программ.

Гуменник — не единственный пострадавший из-за того, что МОК на этих Играх очень требователен к авторским правам. Например, программы пришлось менять канадским фигуристам — паре Дианна Стеллато-Дудек/Максим Дешам и танцорам Мари-Жад Лорье/Ромен Ле Гак.

Короткую программу на Олимпиаде одиночники представят 10 февраля, произвольную — 13-го.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше