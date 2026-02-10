Американский фигурист о Гуменнике на ОИ-2026: «Супер, что он тут. Рад соревноваться и выступать на одном льду»

— Знаешь, прошлый год был тяжелый. Попасть на Олимпиаду — это было моей целью, чтобы заново начать кататься. Когда я приехал сюда, сразу не понял, где нахожусь. А теперь день за днем я чувствую, что это настоящие Игры, удивительная атмосфера. Иногда я специально себя щупаю, чтобы убедиться, что я точно не сплю! Тут много спортсменов со всех стран, это круто. Мне так тут нравится.