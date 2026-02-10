Американский фигурист о Гуменнике на ОИ-2026: «Супер, что он тут. Рад соревноваться и выступать на одном льду»

— Макс, как дела?
— Да потихонечку. Уже чувствую себя получше, адаптировался, потренировался и на главном льду, и на тренировочном. Нужно было время привыкнуть, сейчас уже чувствую себя отлично. Мы арендуем каток в Бергамо, это недалеко, чтобы у нас была дополнительная практика. Там не только американцы, есть и другие сборные.
— Какие эмоции от попадания на Олимпиаду?
— Знаешь, прошлый год был тяжелый. Попасть на Олимпиаду — это было моей целью, чтобы заново начать кататься. Когда я приехал сюда, сразу не понял, где нахожусь. А теперь день за днем я чувствую, что это настоящие Игры, удивительная атмосфера. Иногда я специально себя щупаю, чтобы убедиться, что я точно не сплю! Тут много спортсменов со всех стран, это круто. Мне так тут нравится.
— Ты вчера был на катке и видел победу сборной США в командном турнире. Какие эмоции?
— Это очень необычно — приходить на каток, но не выступать и не тренироваться. Просто смотреть было классно, очень понравилось, ха-ха!
Смотрел на разминку Ильи Малинина и думал: «Ок, он расслаблен, все будет хорошо». Но до самого последнего момента мы не знали, кто победит. Конечно, когда появились оценки, мы все такие: «Вау-у-у». Мы были рядом всей командой. Что я чувствовал? Как тебе сказать… It was a relief (это было облегчение. — Sport24). Просто relief, понимаешь? Эмбер (Гленн), Эван и Мэди (Чок/Бейтс) — все очень переживали.
— Ты сегодня тренировался с Петей Гуменником. Следил раньше за российским фигуристом?
— Он же был в Таллине в 2020-м? Выиграл бронзу? Да, как раз в тот год и выступала вместе наша нынешняя сборная США — Малинин, Торгашев, Наумов. Прокаты особо не видел, не было времени. Но супер, что он тут. Я рад соревноваться и выступать на одном льду со всеми спортсменами — с Петей, со Стивеном (Гоголевым), с Никой (Эгадзе).
— Ты назвал русскоязычных ребят. Часто используешь русский язык в фигурном катании?
— Я бы сказал, что да. Мы с родителями постоянно разговаривали на русском. Я могу и так, и так — то на английском, то на русском. С Торгашевым и Малининым, наверное, говорим больше на английском. А с другими ребятами, конечно, по-русски.
— Голова не идет кругом от такого «микса»?
— Я всю жизнь так говорю — то английском, то на русском — с ребятами на катке, с мамой и папой дома, с семьей. Всегда использую и тот язык, и тот. Конечно, стараюсь практиковать русский, чтобы не забывать его, — сказал Наумов в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком.