«Гуменник должен откатать короткую программу на разрыв аорты». Колонка Плющенко

Я, конечно, восхищаюсь Ильей и его талантом, очень хочется, чтобы он реализовал в Милане свой потенциал. Если будет готов ментально и исполнит четверной аксель, его никто не обгонит. Но сейчас в этом уже нет стопроцентной уверенности. Тем более два японца — Юма Кагияма и Шун Сато — очень хороши. Легкие, воздушные, со сложными четверными — флипом и лутцем. Смотришь на ребят — и кажется, что могут откатать пять произвольных программ подряд! Абсолютно не устают! Думаю, они не дрогнут. Так что интрига в турнире одиночников закручивается до предела.