«Гуменник должен откатать короткую программу на разрыв аорты». Колонка Плющенко

Илья Малинин приехал в Милан в статусе безоговорочного фаворита. То же самое было 20 лет назад — только в Турине, а претендентом номер один на золотую медаль считался я.
Правда, Илья — дебютант Игр, а для меня это уже была вторая Олимпиада. Вернувшись в 2002-м из Солт-Лейк-Сити, я осознал, что эти соревнования не имеют ничего общего с чемпионатом мира, Европы или финалом Гран-при.
Хотя умом понимаешь, что Олимпиада — главный старт четырехлетия, а то и всей карьеры, там адски сложно сконцентрироваться на результате. Вокруг очень много спортсменов, ты начинаешь общаться, отвлекаться, распыляться и в безумном праздничном водовороте невольно упускаешь самое важное.
Нужно уметь абстрагироваться от таких вещей. Но это приходит с опытом.
В Солт-Лейке я был в прекрасной форме, прямо «звенел». Однако психологически не справился с короткой программой и сенсационно улетел на четвертое место. О битве за золото пришлось забыть. Слава богу, собрался, завоевал серебряную медаль. В тех обстоятельствах — уже достижение.
С возрастом понял — может, и к лучшему, что столкнулся с подобными трудностями. Иначе в 2006-м у меня бы не было бешеной мотивации.
В Турине с Алексеем Николаевичем Мишиным, моим тренером, настраивались так: отработать надо четко, без сумасшедших эмоций и уже после короткой программы постараться оторваться от соперников на максимальное количество баллов. При этом не покидала тревога, что могу опять завалить каскад «4+3». Заходил на прыжок с единственной мыслью: только бы не упасть! Все получилось, я переборол себя — и дальше шло как по маслу.
Перед произвольной Мишин напомнил: «Пока не дойдешь до дорожки и не сделаешь основные элементы — никакого эмоционального всплеска. Прыжок, прыжок и прыжок». Я ответил: «Не после дорожки. Давайте раскрепощусь лишь после того, как выполню всё».
Выиграл я с огромным запасом, опередив Стефана Ламбьеля, серебряного призера, на 27 баллов. В концовке даже позволил себе немножко расслабиться, забыл, что работать всегда нужно от и до. Вот выключилась музыка — тогда отдыхай. А я начал мысленно праздновать победу. В итоге вместо тройного флипа сделал двойной. К счастью, это уже ни на что не влияло…
Еще пару недель назад казалось, что Малинина в Милане тоже ждет спокойный и прогнозируемый триумф. Он потрясающий фигурист, на льду может все и давно приучил к стабильному исполнению уникальных прыжков.
Но в командном турнире Илья был не на своем высочайшем уровне. Честно, не ожидал от него таких осечек. Плюс удивило отсутствие прыжка в четыре с половиной оборота. Я не о короткой программе, где это как раз читалось, а о произвольной. Почему на него не пошел? А тройной риттбергер зачем? Тоже вопрос.
Главное, в прокатах Малинина не было фирменного куража, к которому мы успели привыкнуть. Многие вообще считали его человеком без нервов. Но на Олимпиаде они у всех дают о себе знать. Просто кто-то с этим справляется, а кто-то — нет.
Я, конечно, восхищаюсь Ильей и его талантом, очень хочется, чтобы он реализовал в Милане свой потенциал. Если будет готов ментально и исполнит четверной аксель, его никто не обгонит. Но сейчас в этом уже нет стопроцентной уверенности. Тем более два японца — Юма Кагияма и Шун Сато — очень хороши. Легкие, воздушные, со сложными четверными — флипом и лутцем. Смотришь на ребят — и кажется, что могут откатать пять произвольных программ подряд! Абсолютно не устают! Думаю, они не дрогнут. Так что интрига в турнире одиночников закручивается до предела.
На мой взгляд, именно эти трое — основные претенденты на медали. Я-то, разумеется, болею за Петра Гуменника, которому искренне желаю удачи. Но забраться на пьедестал ему будет тяжеловато.
Тут еще внезапная смена короткой программы из-за авторских прав… Впрочем, эта неприятная история не должна выбить нашего фигуриста из колеи. Если ты большой мастер, можно кататься под любую музыку. Хореография-то вся осталась. Мне кажется, Петя справится, он же у нас артист.
И вообще парень сильный, техничный, стабильный. Если откатает на разрыв аорты, докрутит прыжки, сделает все элементы легко и воздушно, даже из первой разминки спокойно попадет в сильнейшую группу в произвольной программе. А там будет видно. Словом, все в его руках и ногах.
Командник уже подтвердил, что сюрпризы на Олимпиаде в порядке вещей. Почему бы автором одного из них не стать Гуменнику и не принести России долгожданную медаль? Будем верить и болеть!
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014-го — в командных соревнованиях), серебряный призер Игр-2002 и −2010, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.