Петя может все! Расклады на мужской турнир Олимпиады

10 февраля в Милане стартует мужской олимпийский турнир с 29 участниками. Наш Петр Гуменник выйдет на старт под первым номером, в 20.30 мск. Смеем надеяться, он долго будет удерживать первое место, в идеале — до самой последней группы участников, где будут кататься лидеры рейтинга. Старт в первых номерах — и плохо, потому что судьи только примеряются и сдерживают оценки, и хорошо — нет давления чужих результатов.
На что мы можем рассчитывать в мужском турнире и реальны ли притязания Петра на медаль?
Сложность прогноза
Прежде всего стоит сказать, что в этом уравнении так много переменных, что сломается любой ChatGPT. В истории Олимпиад бывало всякое, но смена одной из программ в авральном порядке за три дня до выступления из-за авторских прав, непонятки с костюмом, отсутствие на международных соревнованиях четыре года, старт в первой разминке при несоответствии реальному рейтингу — все это делает прогноз крайне сложным, а участие россиянина — уникальным.
Давайте для начала зафиксируем обстоятельства:
1. Гуменника не было на международных турнирах более четырех лет, за исключением олимпийского отбора. В России он набирал периодически малининские баллы, его поддерживала федерация, но сколько стоят 320 российских баллов на международной арене — оценить затруднительно. Склоняюсь к оценке, что потолок Гуменника при двух классных выступлениях в районе 285 баллов.
2. Гуменник стартует в начале и с новой программой. Это повод для судей придраться не к техническим, а к компонентным показателям — композиция, представление, попадание движений в музыку. Для кого-то повод. А может, будут и те, кто в голове будет держать сложность ситуации для Петра и станет лояльнее.
3. Точно так же мы не знаем отношения судей к недокрутам, которыми грешит Петр. Многое зависит от планки, которую выставит техническая бригада (три человека, отдельные от судейского жюри).
4. Мы даже до конца не знаем контент Петра на короткую программу. В произвольной наверняка стоит ждать пять четверных, но в короткой вместо четверного лутца заявлен четверной сальхов. И вполне возможно, что он принесет больше баллов, потому что Петр его исполняет лучше.
Так на какое место претендует Гуменник?
А пятым и чуть ли не главным фактором, влияющим на результат, является обилие соперников. По теории вероятностей это снижает шансы на положительный результат, но мужчины в этом сезоне за рубежом крайне нестабильны. К Олимпиаде некоторые подошли не в оптимальной форме — это Илья Малинин, который уже не выглядит стопроцентным фаворитом. Другие, наоборот, могут «отбожить» — и уже по команднику было видно, как хороши Маттео Риццо или Юма Кагияма. Многих мы вообще не видели, как казахстанца Михаила Шайдорова.
Логичный фундамент для построения прогнозов — статистика сезона. По лучшему результату сезона в мире Гуменник замыкает десятку. Но тут надо помнить, что у Петра был только один олимпийский отбор в Пекине, и россиянин провел его неидеально, потеряв около 15 баллов в произвольной программе.
Участники Олимпиады по лучшему результату сезона:
1. Илья Малинин — 333,81.
2. Юма Кагияма — 302,41.
3. Шун Сато — 292,08.
4. Даниэль Грассль — 288,72.
5. Михаил Шайдоров — 282,22.
6. Адам Сяо Хим Фа — 280,95.
7. Као Миура — 273,73.
8. Чжун Хван Ча — 273,62.
9. Ника Эгадзе — 273,00.
10. Петр Гуменник — 262,82.
Если вкратце, расклад выглядит так: впереди с запасом Илья Малинин и Юма Кагияма, а дальше большой пул из примерно семи претендентов на бронзу, в который входит Петр. К сожалению, решать в этой борьбе будут и субъективные факторы. И хотя иностранцы восхищаются статью и артистизмом Гуменника, обстоятельства играют против него — а подтаскивать наверх нашего нейтрала никто не будет.
Поэтому относиться к этому турниру нужно спокойно и философски, как, судя по всему, это и делает Петр. Делай что должно, и будь что будет. Место в пятерке уже можно считать успехом, а медаль — невероятным прорывом. Но ничего не мешает нам в него верить.
Дмитрий Кузнецов