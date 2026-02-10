Петя может все! Расклады на мужской турнир Олимпиады

А пятым и чуть ли не главным фактором, влияющим на результат, является обилие соперников. По теории вероятностей это снижает шансы на положительный результат, но мужчины в этом сезоне за рубежом крайне нестабильны. К Олимпиаде некоторые подошли не в оптимальной форме — это Илья Малинин, который уже не выглядит стопроцентным фаворитом. Другие, наоборот, могут «отбожить» — и уже по команднику было видно, как хороши Маттео Риццо или Юма Кагияма. Многих мы вообще не видели, как казахстанца Михаила Шайдорова.