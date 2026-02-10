Фигуристы Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют после ритм-танца на Олимпиаде

33-летняя Бодри и 31-летний Сизерон проводят первый совместный сезон. Сизерон — олимпийский чемпион (2022) и серебряный призер (2018) Игр в танцах на льду в дуэте с Габриэлой Пападакис, пять раз они побеждали на чемпионатах мира.