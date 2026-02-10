Фигурист Гуменник допустил ошибку во время короткой программы на Олимпиаде

Гуменник планировал стартовать на Играх с короткой программой под музыку к фильму «Парфюмер», однако в срочном порядке был вынужден изменить музыку из-за проблем с авторскими правами. Гуменник выступал под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна. Меньше чем за час до старта соревнований стало известно, что Гуменник обновил контент короткой программы. Россиянин из прыжковых элементов заявил четверной флип, каскад из четверного лутца и тройного тулупа и тройной аксель. Ранее в заявке россиянина значились каскад из четверного флипа и тройного тулупа, четверной сальхов и тройной аксель.