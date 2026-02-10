Фигурист Гуменник допустил ошибку во время короткой программы на Олимпиаде

МИЛАН, 10 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник допустил ошибку во время короткой программы на соревнованиях в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. Соревнования проходят в Милане.
Спортсмен не сумел исполнить каскад из четверного лутца и тройного тулупа, совершив вместо второго элемента прыжок в два оборота. За свой прокат Гуменник получил 86,72 балла. Россиянин выступал в короткой программе под первым номером. Всего в короткой программе выступят 29 фигуристов.
Гуменник планировал стартовать на Играх с короткой программой под музыку к фильму «Парфюмер», однако в срочном порядке был вынужден изменить музыку из-за проблем с авторскими правами. Гуменник выступал под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна. Меньше чем за час до старта соревнований стало известно, что Гуменник обновил контент короткой программы. Россиянин из прыжковых элементов заявил четверной флип, каскад из четверного лутца и тройного тулупа и тройной аксель. Ранее в заявке россиянина значились каскад из четверного флипа и тройного тулупа, четверной сальхов и тройной аксель.
Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.