Гуменник хотел кататься под Rammstein на Олимпиаде-2026: «Не успел получить права»

Несколько дней назад Гуменнику запретили выступать под музыку из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами.
«Менять музыку было одно нервно, буквально за 2−3 дня до выступления. В день вылета мне сообщили, что музыку не одобрили, и у меня сразу появилось очень много вариантов. Думал про “Дюну”, про Rammstein, который в России мне не хотели разрешать. А тут вроде должны разрешить. Пытался связаться с Тилем (Линдеманном, лидером Rammstein), в итоге даже связался с командой Rammstein, но права получить уже не успел. Пришел к тому, что надо катать “Дюну”. Но уже когда приехал в Милан, мне сказали, что новую музыку иностранного автора уже оформить не получится.
Сначала Тамара Николаевна (Москвина) нашла композитора, который с помощью нейросети сделал очень похожу музыку, в которой были акценты в тех же местах. Но лично меня напрягало, что это была неестественная музыка. Есть вещи, которые меня смущали.
Потом мне подсказали, что есть композитор Эдгар Акопян, музыка из фильма «Онегин» — моя тема, значит, нужно ее брать", — передает слова Гуменника корреспондент Sport24 Константин Лесик.
За короткую программу Петр Гуменник получил 86,72 балла.