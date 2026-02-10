Гуменник хотел кататься под Rammstein на Олимпиаде-2026: «Не успел получить права»

«Менять музыку было одно нервно, буквально за 2−3 дня до выступления. В день вылета мне сообщили, что музыку не одобрили, и у меня сразу появилось очень много вариантов. Думал про “Дюну”, про Rammstein, который в России мне не хотели разрешать. А тут вроде должны разрешить. Пытался связаться с Тилем (Линдеманном, лидером Rammstein), в итоге даже связался с командой Rammstein, но права получить уже не успел. Пришел к тому, что надо катать “Дюну”. Но уже когда приехал в Милан, мне сказали, что новую музыку иностранного автора уже оформить не получится.