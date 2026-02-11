Гуменника засудили? Есть ли шанс на медаль? Главные вопросы после короткой программы

Это нельзя назвать засуживанием — в судейской бригаде потому и девять человек, что они балансируют друг друга. Но на крупных международных соревнованиях редко встречается такое разночтение. Петр вряд ли заслуживал 6,75 из 10 от итальянки за презентацию — хотя понятно, что презентовал он то, о чем три дня назад еще и не думал. В таких обстоятельствах планка — на совести судей, и странно ждать от всех снисхождения и сочувствия.