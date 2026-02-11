Гуменника засудили? Есть ли шанс на медаль? Главные вопросы после короткой программы

Зимние Олимпийские игры 2026. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
- Илья Малинин (США) — 108,16
- Юма Кагияма (Япония) — 103,07
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 102,55
- Даниэль Грассль (Италия) — 93,46
- Михаил Шайдоров (Казахстан) — 92,94
- Ча Чун Хван (Корея) — 92,72
- Кевин Аймоз (Франция) — 92,64
- Эндрю Торгашев (США) — 88,94
- Сун Сато (Япония) — 88,70
- Стефен Гоголев (Канада) — 87,41
- Кирилл Марсак (Украина) — 86,89
- Петр Гуменник (Россия) — 86,72
Вечный вопрос про фигуристов (и любых представителей субъективных видов) на Олимпиадах — засудили или нет? Таки есть заговор? А если найду? Давайте разбираться в кейсе российского фигуриста Петра Гуменника. Спойлер — нет, но имеются некоторые загадочности.
Как оценить выступление?
Петр не провалился, но и не показал максимум. Главное ощущение от олимпийских прокатов — если долго себя убеждать, что все хорошо, то можно в это поверить. А между тем мировая конкуренция реально стала выше, и подвинуть Гуменника способен даже украинец Кирилл Марсак. Российские 100 баллов превращаются за рубежом в 90, и тут оказывается, что это дистанция огромного размера. В таких обстоятельствах за медаль Аделии Петросян становится боязно.
Петр допустил ключевую оплошность на первом же элементе. Заходил в флип с мыслью приземлиться на зубцы, чтобы точно не допустить степ-аут или не упасть. Оплошность не в мысли, а в итоге — потеряна скорость, и скрутить удалось лишь двойной тулуп вместо тройного. Была возможность перенести каскад на попозже, прицепить к другим прыжкам. Но тут Петр все сделал верно — минимизировал риск. Сам россиянин не назвал это серьезной ошибкой и выразил надежду, что не должен потерять много баллов.
Как сказать. Разница в базовой сложности между двойным и тройным тулупом — 2,9 балла. В реалиях такой плотной таблицы это 8-е место вместо 12-го. Еще примерно балла четыре наш фигурист не получил на надбавках — да и компоненты в случае чистейшей программы могли набраться побольше. В хорошем прокате, как на последней перед турниром тренировке, Гуменник мог получить те же 93,80, что и на отборе в Пекине. Это было бы четвертое место в девяти баллах от бронзы.
Но критиковать петербургского олимпийца тоже не за что. Как математик Петр знаком с теорией игр и стратегией максимин и минимакс. Россиянин пошел по второму пути, гарантировав себе по крайней мере неплохой результат. Как ни цинично прозвучит, но слава богу, помогли Ника Эгадзе и другие — и Петр остался в предпоследней разминке, хотя рисковал оказаться за пределами топ-12.
Как судили?
О, это занимательная история. Разброс мест в протоколе Гуменника абсолютно сумасшедший — от дружественного в судейском мире Азербайджана, где Юрий Клюшников поставил Петра на четвертое место, до неприятных Тицианы Моранди (Италия) и Леанны Кэрон (Канада) — они засунули россиянина на 15-ю и 16-ю строчки соответственно. Еще страннее раскладка конкретно по компонентам (условному «артистизму») — здесь Азербайджан сделал Петруччо шестым, но отличились Казахстан и Испания — 21-е и 22-е место.
Это нельзя назвать засуживанием — в судейской бригаде потому и девять человек, что они балансируют друг друга. Но на крупных международных соревнованиях редко встречается такое разночтение. Петр вряд ли заслуживал 6,75 из 10 от итальянки за презентацию — хотя понятно, что презентовал он то, о чем три дня назад еще и не думал. В таких обстоятельствах планка — на совести судей, и странно ждать от всех снисхождения и сочувствия.
В лидирующей группе тоже есть веселые детали. Та же итальянка поставила своему Даниэлю Грасслю от души 100+ баллов, канадка не постеснялась объявить победителем Адама Сяо Хим Фа (вот уж кто отбожил). Разброс в оценках Михаила Шайдорова — 13 баллов (при итоговых 92): Азербайджан представителя Казахстана убивал, а Франция неожиданно тащила вверх. Впрочем, у Гуменника разброс вообще 15,5 балла.
Короче, для первого номера — фигуриста, открывавшего турнир, — Петра отсудили прилично во всех смыслах слова. Не насыпали баллов, как делается в соревнованиях под эгидой Федерации фигурного катания России. Но и не уничтожили.
Что теперь?
Учитывая абсолютную непредсказуемость мужского одиночного катания, для россиянина возможен любой поворот — от непопадания в топ-15 до медали. Да, если подиума не случится, удобно будет порассуждать о надутых ожиданиях авторов «СЭ». Но никто не говорит, что эта медаль практически у нас в руках. Просто она все еще на несколько процентов реальна. Адам Сяо Хим Фа, установивший личный рекорд сезона во вторник, так катал произвольные в этом сезоне:
- Август, Франция — 3 падения и 7 элементов на «минус»
- Сентябрь, Италия — 3 падения и 4 элемента на «минус»
- Октябрь, Франция — 1 падение и 5 элементов на «минус»
- Октябрь, Франция — 1 элемент на «минус»
- Ноябрь, Финляндия — 5 элементов на «минус»
- Декабрь, Япония — 3 элемента на «минус»
- Декабрь, Франция — 5 элементов на «минус» и 1 балл штрафа.
Одна чистая произвольная из семи. И такая история примерно у всех одиночников в пуле от третьего до пятнадцатого места. Другое дело, что уж больно много должно сойтись для идеального сценария. И Петр должен, как Александра Трусова на ЧМ-2021, сделать пять четверных, причем гораздо чище. И все соперники — не то чтобы завалить свои прокаты, но не показать максимум, особенно Сяо Хим Фа. Но, кстати, Саша тогда на пьедестал с 12-го места все же залезла.
В случае Петра реальнее борьба не за медаль, а за шестерку. Попадание в нее уже будет успехом. Но пока отказываться верить в большее не стоит. Если что — признать неизбежное всегда можно после завершения соревнований. А пока пусть будет счастливым 13-й номер 13-го в пятницу в 23.13.
Автор: Дмитрий Кузнецов