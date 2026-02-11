Нам всем надо снять розовые очки. Шестое место для Гуменника — пока потолок. Колонка Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион во время Игр-2026 ведет для «СЭ» авторские колонки. Сегодня вторая, об итогах короткой программы у мужчин
«Средний» — именно этим словом можно охарактеризовать прокат Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026. В первую очередь из-за ошибки на каскаде — не слишком уверенно исполнил четверной флип, в результате присоединил к нему не тройной, а двойной тулуп.
Но главное, немножечко не хватало драйва. Полета. Воздушности. Видимо, из-за проблем с музыкой, которую в пожарном порядке пришлось менять накануне олимпийского дебюта.
Если бы у Пети в начале программы получился каскад, дальше бы катался повеселее. Посвободнее. А так зажался, невольно стал думать о том, как лучше исполнить другие элементы… Впрочем, даже при идеальном выступлении выше 8−10-го места по итогам короткой он бы вряд ли поднялся.
У соперников бросаются в глаза легкость, скольжение, какие-то интересные фишки. Многие с первого движения делают перебежку — и уже летят на полкатка. Для судей, работающих на международных турнирах, это важно. Они любят, чтобы были транзишены, переходы, качественные вращения. Посмотрите на японца Юму Кагияму. Вся программа — на одном дыхании! Фантастика!
Или француз Адам Сяо Хим Фа. У него не было прыжков ультра-си — четверного флипа или лутца. Из четверных сделал сальхов и тулуп плюс тройной аксель. Но катал, как и Кагияма, блестяще.
Компонентный парень. Много фишек, прекрасное вращение, чудесные прыжки — пролетные, высокие, с хорошими выкатами. На этом и набираются баллы. А уж дорожка шагов — просто запредельный уровень. Даже не четвертый, а шестой или восьмой! На мой взгляд, по компонентам и прокату француз в короткой — номер один!
Пока Кагияма и Сяо Хим Фа — для меня главные открытия Игр-2026. Да, во вторник японский фигурист сорвал тройной аксель, обернувшийся степ-аутом. Похоже, подвела самоуверенность. Ведь для него этот прыжок — семечки. Он и приземлялся-то нормально. Но на мгновение потерял концентрацию — и тут же наступила расплата.
Зато интерпретация программы, образ, легкость, воздушность, кошачье катание, вращения, мягкие приземления, выкаты из прыжков — все это принесло Кагияме большие баллы. Мне нравится, как он работает и телом, и мимикой. Настоящий артист!
Илья Малинин короткую здорово откатал. Единственный из участников, сделавший во второй половине великолепный каскад из четверного лутца и тройного тулупа. По технике вообще не придраться. Флип тоже шикарный. Вот аксель — с малого хода, немножко без выката.
Несмотря на вчерашний успех, в итоговой победе Ильи у меня по-прежнему нет стопроцентной уверенности. Конечно, если в пятницу он идеально исполнит свой потрясающий набор прыжков — к нему никто не сможет приблизиться. Но если, как и в команднике, начнутся шероховатости и мы не увидим четверного акселя, которого от Малинина все ждут, а Кагияма будет безупречен, — золотая медаль уедет в Японию. Думаю, Юма уже сейчас бы лидировал — если бы не степ-аут.
Илья может войти в историю как первый фигурист, сделавший на Олимпийских играх четверной аксель. Это феноменальное достижение, оно удвоит восхищение, уже полученное от его сальто.
В то же время надо понимать — риск-то колоссальный! Именно попытка исполнить четверной аксель стоила Юдзуру Ханю бронзовой медали на прошлой Олимпиаде. Увы, его мечта сделать это первым так и не стала реальностью.
Сейчас для меня главная интрига — пойдет Илья в произвольной на уникальный прыжок или нет. Он уже трижды заявлял его, но пока так и не отважился продемонстрировать публике.
Ну, а за бронзу основная борьба развернется между Сяо Хим Фа, Даниэлем Грасслем и Михаилом Шайдоровым. Итальянцу для попадания в тройку нужно сделать четверные риттбергер и лутц. Шайдоров, представляющий Казахстан, чувствуется, готов неплохо, катается уверенно. Еще бы скорости побольше… Нельзя сбрасывать со счетов и второго японца — Шуна Сато. В короткой программе он неожиданно развалился, но в произвольной может приятно удивить.
Что касается Пети Гуменника… Весь сезон я внимательно за ним наблюдал. Парень талантливый, отношусь к нему с теплотой. Мы когда-то катались у Алексея Николаевича Мишина в одной группе. Пете было лет 9−10. Он очень хорошо работал на льду, напрыгивал риттбергер. А в жизни — добрый, интеллигентный, ко всем с большим уважением.
Конечно, на Играх мне бы очень хотелось посмотреть не только на его прыжки. Бог с ними, с недокрутами, которыми он грешит. На Олимпиаде этот вопрос, как я и предполагал, не будет главным. Понимал, что важнее, как Петра оценят по компонентам, ведь в Милане он соперничает с ребятами, которые просто другого фасона. Имею в виду даже не прыжки, а скольжение и те самые компоненты.
Сегодня нам всем нужно снять розовые очки. Короткая программа показала, что разговоры, будто Гуменнику на Олимпиаде по силам попасть в призеры, а то и выиграть золото, не имеют ничего общего с действительностью. К сожалению.
По компонентам судьи поставили Петю аж на 18-е место! Так что ждать от парня медали — при всех его плюсах — очень сложно. Пока — и это ключевое слово! — шестое место на Олимпиаде для него потолок.
Такова суровая реальность мужского мирового фигурного катания. Которое шагнуло далеко вперед не только благодаря прыжковому контенту Малинина, но и скольжению японцев.
Гуменнику — опять же пока! — под силу выиграть чемпионат Европы. Но не главный старт четырехлетия. Вспомните Алексея Ягудина. В 1998-м на своей первой Олимпиаде в Нагано он занял пятое место. А в 2002-м в Солт-Лейк-Сити завоевал золотую медаль.
Впереди у Гуменника произвольная. Там надо биться до конца и выдать максимум. Думаю, он справится. Программа уже накатанная, да и в целом Петя в очень хорошей форме. Осталось добавить куража, без которого на Олимпиаде никуда, и сделать так, чтобы были докручены все прыжки.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014-го — в командных соревнованиях), серебряный призер Игр-2002 и 2010, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.