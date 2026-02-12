Гуменнику аплодировали даже украинцы: он покорил Милан космической сложностью. Русский фигурист накануне финала Игр

Петр Гуменник впервые вышел на олимпийский лед после выступления в короткой программе на Олимпиаде. 12 февраля в Милане нет соревнований по фигурному катанию, зато есть открытая для зрителей тренировка, куда продавались билеты.
Платишь 30 евро — и наслаждаешься работой парников и мужчин-одиночников с 10 утра почти до 17 вечера. Сходили бы? Желающих было очень много — они заполнили два яруса огромной трибуны. Кажется, свободных мест (билеты продавали не на все) почти не было.
Среди тех, кто поддерживал Петра с трибун, была и чемпионка мира Елизавета Туктамышева, которая на Олимпиаде работает корреспондентом. Фигуристка внимательно наблюдала за Гуменником и аплодировала его прыжкам. Примечательно, что прошлым летом в сети ходили слухи о том, что Петя и Лиза состоят в отношениях.
Дополнительного нерва добавляло то, что вместе с россиянином Гуменником в одной разминке будет выступать украинец Кирилл Марсак, который говорил о том, что ему неприятно находиться на одном льду с Петром. Однако совместная тренировка прошла без происшествий — спортсмены просто не обращали внимания друг на друга.
Сам Гуменник показал, что он в шикарной форме, исполнив сразу пять квадов — четверной лутц, четверной флип, четверной риттбергер, каскады четверной сальхов-тройной тулуп и четверной сальхов-двойной аксель-двойной аксель. Также у Гуменника получился тройной аксель и каскад тройной лутц-тройной риттбергер.
Были ли недокруты на прыжках? Американский журналист Джеки Вонг, посмотревший тысячи выступлений, засомневался, что некоторые прыжки были полностью докручены. Однако даже с этими потенциальными незначительными снижениями от судей контент Петра все равно убойный.
Интересно, что после проката Гуменника под музыку ему аплодировали даже люди, которые пришли на трибуны с украинскими флагами (поболеть за Марсака). Все-таки, несмотря на все происходящее в мире, красоту фигурного катания и мастерство Петра не отметить невозможно.