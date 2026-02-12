Гуменнику аплодировали даже украинцы: он покорил Милан космической сложностью. Русский фигурист накануне финала Игр

Дополнительного нерва добавляло то, что вместе с россиянином Гуменником в одной разминке будет выступать украинец Кирилл Марсак, который говорил о том, что ему неприятно находиться на одном льду с Петром. Однако совместная тренировка прошла без происшествий — спортсмены просто не обращали внимания друг на друга.