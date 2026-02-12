Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменнику аплодировали даже украинцы: он покорил Милан космической сложностью. Русский фигурист накануне финала Игр

Люди платили, чтобы увидеть обычную тренировку.

Источник: Sport24

Петр Гуменник впервые вышел на олимпийский лед после выступления в короткой программе на Олимпиаде. 12 февраля в Милане нет соревнований по фигурному катанию, зато есть открытая для зрителей тренировка, куда продавались билеты.

Платишь 30 евро — и наслаждаешься работой парников и мужчин-одиночников с 10 утра почти до 17 вечера. Сходили бы? Желающих было очень много — они заполнили два яруса огромной трибуны. Кажется, свободных мест (билеты продавали не на все) почти не было.

Среди тех, кто поддерживал Петра с трибун, была и чемпионка мира Елизавета Туктамышева, которая на Олимпиаде работает корреспондентом. Фигуристка внимательно наблюдала за Гуменником и аплодировала его прыжкам. Примечательно, что прошлым летом в сети ходили слухи о том, что Петя и Лиза состоят в отношениях.

Дополнительного нерва добавляло то, что вместе с россиянином Гуменником в одной разминке будет выступать украинец Кирилл Марсак, который говорил о том, что ему неприятно находиться на одном льду с Петром. Однако совместная тренировка прошла без происшествий — спортсмены просто не обращали внимания друг на друга.

Сам Гуменник показал, что он в шикарной форме, исполнив сразу пять квадов — четверной лутц, четверной флип, четверной риттбергер, каскады четверной сальхов-тройной тулуп и четверной сальхов-двойной аксель-двойной аксель. Также у Гуменника получился тройной аксель и каскад тройной лутц-тройной риттбергер.

Были ли недокруты на прыжках? Американский журналист Джеки Вонг, посмотревший тысячи выступлений, засомневался, что некоторые прыжки были полностью докручены. Однако даже с этими потенциальными незначительными снижениями от судей контент Петра все равно убойный.

Интересно, что после проката Гуменника под музыку ему аплодировали даже люди, которые пришли на трибуны с украинскими флагами (поболеть за Марсака). Все-таки, несмотря на все происходящее в мире, красоту фигурного катания и мастерство Петра не отметить невозможно.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше