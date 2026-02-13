Гуменник провел вторую тренировку за день перед произвольной на Олимпиаде

13 февраля в произвольной программе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо фигурист выйдет на лед под 13-м стартовым номером. В свою программу россиянин заявил пять четверных прыжков — флип, лутц, тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа.