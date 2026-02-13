Можем потворить. Гуменник без давления способен на чудо в битве за топ-места

Многие факторы просчитать еще невозможно — например, какие судьи отработают произвольную программу. В пуле их 13 человек, то есть часть останется с короткой, другая часть — обновится. Если останутся Азербайджан и Грузия — прекрасно. Если они исчезнут из бригады — неприятно. Зато доберут лояльный нам Китай, у которого претендента на медаль уже нет. Ну и разумеется, важнейшим фактором будет выступление участников последней разминки — если у Петра все получится. Дрогнут они или нет? Если цель — борьба за медаль, то это необходимое условие.