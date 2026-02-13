Можем потворить. Гуменник без давления способен на чудо в битве за топ-места

История фигурного катания знает много прорывов во время произвольной программы из второго десятка наверх — Мао Асада с 16-го на 6-е на Олимпиаде в Сочи, Нэйтан Чен с 17-го места на 5-е через четыре года в Пхенчхане. Александра Трусова с 12-го на 3-е на ЧМ-2021. На российских соревнованиях часто с 12−13-х мест заезжают на подиумы.
Но эти примеры не должны заставить нас забыть об ошибке выжившего — на каждый такой камбэк приходится 20 турниров, когда все заканчивается без сенсаций, люди с 9-го места падают на 11-е и наоборот.
А поэтому положение Петра перед развязкой олимпийского турнира представляется идеальным. Вот несколько аргументов, почему должна получиться его произвольная и какой она будет.
Над Петром ничто не довлеет
Российский фигурист ничего не теряет в случае неудачи. Вряд ли он улетит за пределы топ-15, а большой разницы между местами во втором десятке нет. Поэтому Стратег может просто кататься и прыгать в свое удовольствие. Как он верно сказал в микст-зоне после короткой программы — представлять, что это Челябинск.
В первый день соревнований я видел Гуменника, каким не видел его никогда, — он реально волновался, в том числе подбирая слова в интервью. В его глазах прямо светилась разница между Кубком Первого канала и Олимпиадой. Теперь штабу нужно подвести Петю к старту так, чтобы отношение было легкое и спокойное. Получится все отпрыгать — прекрасно, не получится — «ну, я попробовал».
Контент
У россиянина заявлен самый сложный контент среди всех оставшихся участников, кроме Ильи Малинина, — четверные флип, лутц, риттбергер, каскад четверной сальхов + тройной тулуп и секвенция четверной сальхов + двойной аксель + двойной аксель, тройной аксель, каскад тройной лутц + тройной риттбергер. Де-факто все зависит от самого Петра, во многом даже итоговое место. Если он выдаст прокат жизни и сделает пять четверных чисто — ему гарантирован рывок в турнирной таблице, так как все прямые конкуренты заявили меньше квадов и у большинства они простые. При этом расстояние до 4-го места — 6,74 балла. До бронзы солиднее — 15,83.
У трех других участников разминки Петра — два четверных, у двоих — три (Сато и Гоголев). В сильнейшей разминке четыре четверных у Шайдорова, Кагиямы, Сяо Хим Фа, три у Грассля и два у Ча.
Словом, у Петра численное преимущество, как в хоккее, но нужно его реализовать.
Он знает программу
История с произвольной совсем не похожа на короткую, где Петр показывал некоего Гренуя (героя «Парфюмера»), который появился в «Евгении Онегине» и еще исполняет вальс. Оставалось еще звук поезда из «Анны Карениной» в конце приделать и заполировать балом Сатаны. Неудивительно, что некоторые судьи занизили россиянину компоненты.
Произвольного «Онегина» петербуржец катает второй год, хорошо его знает, выигрывал с ним финал Гран-при России и чемпионат страны. Это отшлифованная программа, в которой каждому движению свое место. Плюс предпоследняя разминка сразу после заливки льда. За нее уже не будут ставить шестерки или 7−7,5 в презентации и представлении.
Итог
Многие факторы просчитать еще невозможно — например, какие судьи отработают произвольную программу. В пуле их 13 человек, то есть часть останется с короткой, другая часть — обновится. Если останутся Азербайджан и Грузия — прекрасно. Если они исчезнут из бригады — неприятно. Зато доберут лояльный нам Китай, у которого претендента на медаль уже нет. Ну и разумеется, важнейшим фактором будет выступление участников последней разминки — если у Петра все получится. Дрогнут они или нет? Если цель — борьба за медаль, то это необходимое условие.
Гуменник выйдет на лед в пятницу, 13 февраля в 23.13 по московскому времени.
Дмитрий Кузнецов