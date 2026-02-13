Хореограф Морошкин: «Гуменник — большой молодец, гениальный человек с крепким стержнем»

Гуменник исполнил в прокате произвольной программы пять четверных прыжков. Он получил за произвольную 184,49 балла (271,21 — за две программы).
«Очень рад за Петра и за всех нас! Большой молодец, гениальный человек с крепких стержнем», — сказал Морошкин.
50 фактов про Петра Гуменника.
Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше