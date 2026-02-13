Ричмонд
Хореограф Морошкин: «Гуменник — большой молодец, гениальный человек с крепким стержнем»

Хореограф Николай Морошкин, работающий с Петром Гуменником, назвал фигуриста гениальным человеком.

Источник: Спортс"

Гуменник исполнил в прокате произвольной программы пять четверных прыжков. Он получил за произвольную 184,49 балла (271,21 — за две программы).

«Очень рад за Петра и за всех нас! Большой молодец, гениальный человек с крепких стержнем», — сказал Морошкин.

50 фактов про Петра Гуменника.

