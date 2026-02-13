Ричмонд
Анна Погорилая: «Гуменник — огромный молодец, гордость России. Великолепный прокат, но баллы ему сильно придержали»

Призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая считает, что российскому фигуристу Петру Гуменнику занизили баллы за произвольную программу на Олимпиаде.

Российский фигурист исполнил в прокате пять четверных прыжков. Он получил 184,49 балла за произвольную (271,21 — за две программы).

«Петя огромный молодец! Гордость России. Великолепный прокат, сложнейший контент. Но сильно ему баллы придержали, учитывая, что канадский спортсмен (Стивен Гоголев) с тремя четверными смог его обойти. В очередной раз убеждаюсь, что на соревнованиях от спортсмена не всё может зависеть», — сказала Погорилая.

50 фактов про Петра Гуменника.

