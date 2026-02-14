Малинин получил оценку за компоненты на Олимпиаде выше, чем Гуменник, несмотря на сорванную программу

Гуменник исполнил в прокате пять четверных прыжков. Россиянин занял итоговое 6-е место, его оценка за две программы составила 271,21 балла. За произвольную он получил 184,49 балла, при этом за технику набрал 103,84, а за компоненты — 80,65.
Малинин дважды упал и сделал две «бабочки» в прокате. По итогам произвольной программы он стал только 15-м, получив 76,61 балла за технику и 81,72 за компоненты. По сумме двух программ американский фигурист стал 8-м с 264,49 баллами.
Победу на Играх-2026 одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше