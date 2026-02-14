Петр Гуменник: «Программы получились хорошо. Поддержка была удивительная, не ожидал, что столько людей на Олимпиаде будут болеть за меня»

Гуменник исполнил в произвольной программе пять четверных прыжков. Он занял итоговое 6-е место, оценка за две программы составила 271,21 балла, за произвольную — 184,49.
"Программы получились хорошо. В короткой была небольшая ошибка, в произвольной я был уже более опытным участником Олимпиады, поэтому она у меня получилась лучше.
Поддержка была удивительная, не ожидал, что тут будет столько людей, которые будут болеть за меня", — сказал Гуменник.
«Я надеюсь, что будет возможность ещё выступать на международных соревнованиях в следующем сезоне, очень хотелось бы. После такого хорошего старта было бы печально на этом закончить, поэтому хочется продолжать», — добавил фигурист.
Петр Гуменник очень крут, но…