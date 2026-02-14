Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петр Гуменник: «Программы получились хорошо. Поддержка была удивительная, не ожидал, что столько людей на Олимпиаде будут болеть за меня»

Российский фигурист Петр Гуменник оценил свое выступление на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

Гуменник исполнил в произвольной программе пять четверных прыжков. Он занял итоговое 6-е место, оценка за две программы составила 271,21 балла, за произвольную — 184,49.

"Программы получились хорошо. В короткой была небольшая ошибка, в произвольной я был уже более опытным участником Олимпиады, поэтому она у меня получилась лучше.

Поддержка была удивительная, не ожидал, что тут будет столько людей, которые будут болеть за меня", — сказал Гуменник.

«Я надеюсь, что будет возможность ещё выступать на международных соревнованиях в следующем сезоне, очень хотелось бы. После такого хорошего старта было бы печально на этом закончить, поэтому хочется продолжать», — добавил фигурист.

Петр Гуменник очень крут, но…

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше