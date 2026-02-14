Петр Гуменник: «Олимпиада — исключительное соревнование. Мне бы хотелось поехать на Игры в 2030 году»

— Ты так долго ждал Олимпиаду. Получилось так, как ты хотел?
— Да, получилось то, что я хотел. Олимпиада — такое исключительное соревнование. Я еще сегодня утром подумал: так мне нравится здесь находиться, очень бы хотелось еще в 2030 году поехать на Олимпиаду.
— Если бы тебе до Олимпиады сказали, какое место ты займешь? Ты вообще математически просчитывал свое место?
— Да, я еще до выступления думал, какой результат меня обрадует, какой расстроит. Подумал, что если я сделаю все свои прыжки, то точно не расстроюсь, — сказал фигурист.
Петр Гуменник очень крут, но…
Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше