Урманов о победе Шайдорова на Олимпиаде: «У меня очень серьезная гордость за этого мужчину»

— Нет, сказать, что мы ехали выигрывать, неправильно. Верно сказать, что мы очень серьезно готовились весь сезон именно к этому турниру. Олимпиада была в приоритете с самого начала. Это не означает, что мы халатно или спустя рукава относились к другим турнирам, нет. И сезон складывался очень непросто.