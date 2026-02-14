Урманов о победе Шайдорова на Олимпиаде: «У меня очень серьезная гордость за этого мужчину»

— Алексей Евгеньевич, вам такое хотя бы снилось? Или вы прямо ехали выигрывать?
— Нет, сказать, что мы ехали выигрывать, неправильно. Верно сказать, что мы очень серьезно готовились весь сезон именно к этому турниру. Олимпиада была в приоритете с самого начала. Это не означает, что мы халатно или спустя рукава относились к другим турнирам, нет. И сезон складывался очень непросто.
Мы вернулись к старой короткой программе, 10 миллионов раз меняли расстановку элементов в произвольной. То есть мы искали ключики для того, чтобы, как Михаил все время говорит, обе программы на всех соревнованиях катать чисто. И у него практически это получилось и здесь.
Я его всегда призывал, и на Олимпиаде, чтобы мы ни о каких местах не думали. В первую очередь — о том, что мы должны сделать. А другие пускай думают о чем-то другом.
— Эмоции сопоставимы с тем, что были у вас при завоевании олимпийского золота?
— Смотрите, сейчас уже поздний вечер на дворе. Надо, простите за выражение, переспать с этой феерией и победой. И завтра придет другое понимание. Но сейчас по горячим следам… Это вообще разное. Когда я сам катался и когда сейчас тренирую — совсем по-разному.
Сейчас у меня очень серьезная гордость за мальчишку. Ну, не за мальчишку, а за этого мужчину, за Михаила Шайдорова. Потому что он большой молодец, — сказал Урманов.