Юма Кагияма: «Сегодняшний день был очень разочаровывающим, но я получил много опыта и важных уроков на этом олимпийском льду»

Когда в первой половине случились ошибки, на обычном соревновании мое настроение, наверное, сильно упало бы. Но сегодня я катался с твердой решимостью идти до конца, не сдаваясь. Так что я смог продержаться во второй половине. Отец сказал мне, что, даже если бы я падал со всего, но при этом выкладывался до конца, этого было бы достаточно. Так что, хотя я и расстроен, я думаю, что мне удалось выстоять и я выложился на максимум", — сказал Кагияма.