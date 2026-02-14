Фигурное катание не входит в топ-3 самых популярных соревнований на Олимпиаде

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Горнолыжный спорт, конькобежный спорт, прыжки на лыжах с трамплина и санный спорт лидируют по заполняемости трибун во время Олимпийских игр в Италии. Об этом журналистам рассказал гендиректор оргкомитета Игр Андреа Варнье, приводя цифры по итогам половины соревнований.
Представленная им статистика самых популярных соревнований свидетельствует о том, что все билеты были проданы только на горнолыжный спорт. На конькобежный спорт продано 94% билетов, на прыжки с трамплина — 90%, на санный спорт- 87%.
«Это процент невероятно высок», — сказал Варнье.
Всего, по словам Варнье, на Олимпиаду пока продано 1,27 млн билетов, а средняя заполняемость трибун составляет 85%. Варнье заявил, что не считает цены на билеты отпугивающим зрителей фактором.