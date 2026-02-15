Отец Гуменника призвал радоваться за результат, а не оценивать работу судей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Надо радоваться шестому месту российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх в Милане, а не обсуждать работу судей. Такое мнение ТАСС высказал отец спортсмена Олег Гуменник.
«Я думаю, что лучше радоваться. Лучше сосредоточиться на хорошем, на том, что доставило нам удовольствие, — сказал он. — Прокат шикарный. Слава богу, что так все прошло. Еще раз спасибо всем, кто переживал и болел. Это было очень важно. Бог говорит нам, чтобы мы не думали о себе, что мы можем. Господь может. Есть вещи, которые от нас не зависят — обстоятельства. Наши намерения иногда ограничиваются обстоятельствами».
Гуменник занял шестое место. По сумме программ россиянин набрал 271,21 балла (86,72 за короткую + 184,49 за произвольную). Олимпийским чемпионом стал казахстанец Михаил Шайдоров, набравший 291,58 (92,94 + 198,64) балла. Второе место занял японец Юма Кагияма (280,06; 103,07 + 176,99), третьим стал его соотечественник Сюн Сато (274,90; 88,70 + 186,20).