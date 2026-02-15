Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец Гуменника призвал радоваться за результат, а не оценивать работу судей

Российский фигурист проиграл третьему месту чуть более трех баллов.

Источник: Getty Images

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Надо радоваться шестому месту российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх в Милане, а не обсуждать работу судей. Такое мнение ТАСС высказал отец спортсмена Олег Гуменник.

«Я думаю, что лучше радоваться. Лучше сосредоточиться на хорошем, на том, что доставило нам удовольствие, — сказал он. — Прокат шикарный. Слава богу, что так все прошло. Еще раз спасибо всем, кто переживал и болел. Это было очень важно. Бог говорит нам, чтобы мы не думали о себе, что мы можем. Господь может. Есть вещи, которые от нас не зависят — обстоятельства. Наши намерения иногда ограничиваются обстоятельствами».

Гуменник занял шестое место. По сумме программ россиянин набрал 271,21 балла (86,72 за короткую + 184,49 за произвольную). Олимпийским чемпионом стал казахстанец Михаил Шайдоров, набравший 291,58 (92,94 + 198,64) балла. Второе место занял японец Юма Кагияма (280,06; 103,07 + 176,99), третьим стал его соотечественник Сюн Сато (274,90; 88,70 + 186,20).

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше