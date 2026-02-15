Ричмонд
Петр Гуменник: «Спасибо всем, кто верил, поддерживал и был рядом на пути в Милан. Надеюсь, дальше буду быстрее, выше и сильнее»

Российский фигурист Петр Гуменник поделился фотографиями из Милана и поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпийских играх-2026.

Источник: Спортс"

Гуменник занял на Играх-2026 шестое место.

«Спасибо всем, кто верил, поддерживал и был рядом на этом пути в Милан! Надеюсь, дальше буду быстрее, выше и сильнее вместе с вами!» — написал фигурист.

Гуменник привез на Олимпиаду не флаг, а стиль.

