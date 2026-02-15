Петр Гуменник: «Спасибо всем, кто верил, поддерживал и был рядом на пути в Милан. Надеюсь, дальше буду быстрее, выше и сильнее»

Гуменник занял на Играх-2026 шестое место.
«Спасибо всем, кто верил, поддерживал и был рядом на этом пути в Милан! Надеюсь, дальше буду быстрее, выше и сильнее вместе с вами!» — написал фигурист.
Гуменник привез на Олимпиаду не флаг, а стиль.
