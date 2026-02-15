Ричмонд
Отец Гуменника о его выступлении в Милане: «Лучше сосредоточиться на хорошем. Прокат шикарный, слава богу, что так все прошло»

Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, заявил, что гордится выступлением сына на Олимпийских играх-2026 в Италии.

Источник: Спортс"

«Я горжусь, что Петя хорошо выступил, все сделал чисто, не упал. Хороший прокат, собрал мужество и все что мог — сделал. Следили по телеграм-каналу, там пишут, что прокат начался, какой элемент выполнен. Так мы и узнавали результат», — сказал Гуменник.

"Я думаю, что лучше радоваться. Лучше сосредоточиться на хорошем, на том, что доставило нам удовольствие. Прокат шикарный. Слава богу, что так все прошло.

Еще раз спасибо всем, кто переживал и болел. Это было очень важно. Бог говорит нам, чтобы мы не думали о себе, что мы можем. Господь может. Есть вещи, которые от нас не зависят — обстоятельства. Наши намерения иногда ограничиваются обстоятельствами", — добавил отец фигуриста.

«Мы обрадовались. Я обрадовался, потому что правда хочется порадовать людей. Они ждут, что Петя еще раз выступит перед ними. Плюс это еще раз некоторым образом показывает, что красивое катание Пети хорошо оценили», — сказал Олег Гуменник о том, что сына пригласили на показательные выступления в Милане.

Гуменник привез на Олимпиаду не флаг, а стиль.

