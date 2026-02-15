Сын Плющенко в стиле Роналду отпраздновал гол с отцом и сделал двойной аксель

Сын Евгения Плющенко оформил дубль в дебютном матче за 2Drots Kids против «Академии Будущего» (5:2) в НаПике Junior.
Дебютный гол за медиафутбольную команду фигурист отпраздновал, сделав двойной аксель. Затем Александр подбежал к отцу и вместе с ним исполнил празднование в стиле Роналду.
НаПике — российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги.
Также запустилась детская версия турнира в формате 7 на 7 — НаПике Junior.
