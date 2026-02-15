Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпийских играх в Италии.
Жеребьевка стартовых номеров прошла в воскресенье.
Петросян прибыла в Милан 15 февраля. Короткие программы фигуристки представят 17 февраля, а произвольные — двумя днями позднее. Ранее россиянин Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании.
