Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде

Фигуристка Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Играх.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпийских играх в Италии.

Жеребьевка стартовых номеров прошла в воскресенье.

Петросян прибыла в Милан 15 февраля. Короткие программы фигуристки представят 17 февраля, а произвольные — двумя днями позднее. Ранее россиянин Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше