Навка о 8-м месте Малинина на Олимпиаде: «Безумно расстроилась из‑за Ильи, переживала за него, как за своего ребенка»

"Я безумно расстроилась из‑за Ильи Малинина, переживала за него, как за своего ребенка. Он невероятно талантливый, хороший парень. Что самое удивительное, мне кажется, весь мир за него болел и хотел, чтобы он заслуженно стал олимпийским чемпионом. Но, к сожалению, это Олимпийские игры. Илья еще совсем юн, ему всего лишь 21 год, он сделает выводы. Я уверена, что его впереди ждет большое будущее.