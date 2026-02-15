Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Навка о 8-м месте Малинина на Олимпиаде: «Безумно расстроилась из‑за Ильи, переживала за него, как за своего ребенка»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась об итогах мужского турнира на Играх в Милане.

Источник: Спортс"

Победил Михаил Шайдоров из Казахстана, россиянин Петр Гуменник стал шестым, двукратный чемпион мира американец Илья Малинина занял восьмое место.

"Я безумно расстроилась из‑за Ильи Малинина, переживала за него, как за своего ребенка. Он невероятно талантливый, хороший парень. Что самое удивительное, мне кажется, весь мир за него болел и хотел, чтобы он заслуженно стал олимпийским чемпионом. Но, к сожалению, это Олимпийские игры. Илья еще совсем юн, ему всего лишь 21 год, он сделает выводы. Я уверена, что его впереди ждет большое будущее.

Михаил Шайдоров всех удивил, да и сам он удивился, как мне кажется. Он большой молодец, и это тот случай, когда человек оказался в нужном месте в нужный час, собрался и стал олимпийским чемпионом. Большой молодец!" — сказала Навка.

"Гуменник впервые выступал на международной арене, и, к сожалению, у него не было возможности попасть изначально в сильнейшую разминку. Помимо того, что на нем лежал огромный груз ответственности, он впервые катал на Олимпийских играх, так еще под совершенно новую музыку в короткой программе, и, несмотря на эти преграды, он катался идеально.

У Петра была заявлена вторая по сложности программа, и он ее выполнил практически на 100%. Я желаю, чтобы у нас всех была возможность наблюдать не только за выступлениями Петра, но и за выступлениями всех наших спортсменов в будущем на международных соревнованиях", — добавила Навка.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше