Сафонова о первом стартовом номере на Олимпиаде: «На этапах Гран-при России я всегда открываю соревнования. Так что мне не привыкать»

"На этапах Гран-при России я всегда открываю соревнования. Так что мне не привыкать. Но я стараюсь об этом не думать.
Но на этапе в Омске для нас с Аделией Петросян организовали отдельную разминку. Сначала подумала, что ошиблась, созвонилась с тренером, оказалось, что нам решили устроить репетицию Олимпиады", — рассказала Сафонова.
