Сафонова о первом стартовом номере на Олимпиаде: «На этапах Гран-при России я всегда открываю соревнования. Так что мне не привыкать»

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова не переживает из-за первого стартового номера в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Милане.

Источник: Спортс"

"На этапах Гран-при России я всегда открываю соревнования. Так что мне не привыкать. Но я стараюсь об этом не думать.

Но на этапе в Омске для нас с Аделией Петросян организовали отдельную разминку. Сначала подумала, что ошиблась, созвонилась с тренером, оказалось, что нам решили устроить репетицию Олимпиады", — рассказала Сафонова.

