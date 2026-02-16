«Спасибо Яна Александровна за приглашение». Загитова и Рудковская сходили на концерт Билана

«Спасибо огромное, Яна Александровна, за приглашение на концерт — было просто супер! Дима — как всегда, потрясающий! Настоящий профессионал и артист с большой буквы», — написала Загитова.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше