Борец сумо екодзуна Асасерю призвал МОК вернуть российских фигуристов на турниры

Борец сумо екодзуна Асасерю Акинори призвал Международный олимпийский комитет (МОК) вернуть российских фигуристов на турниры.

Асасерю — 68-й екодзуна. Первый екодзуна в XXI веке (титул присвоен в марте 2003 года). Стал первым в истории сумо борцом из Монголии и третьим иностранцем, сумевшим достичь высшего звания екодзуна. Являлся одним из самых успешных и лучших борцов в истории, 25 раз выигрывал главный трофей сумо — Императорский кубок.

«Фигурное катание просто скучное без России. Это как сумо без екодзуна. Эй, деды из МОК, нам без разницы, что вы думаете, мы хотим видеть выступления! А без России, честно говоря, там ничего не работает… Спорт — это как цветок, который мгновенно расцветает и мгновенно вянет. Говорю это, как любитель спорта», — написал Асасерю.

На Олимпиаде-2026 в Милане выступают два российских фигуриста в нейтральном статусе — Петр Гуменник и Аделия Петросян.

