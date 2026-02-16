Борец сумо екодзуна Асасерю призвал МОК вернуть российских фигуристов на турниры

«Фигурное катание просто скучное без России. Это как сумо без екодзуна. Эй, деды из МОК, нам без разницы, что вы думаете, мы хотим видеть выступления! А без России, честно говоря, там ничего не работает… Спорт — это как цветок, который мгновенно расцветает и мгновенно вянет. Говорю это, как любитель спорта», — написал Асасерю.