«Браво, Педро!» Почему русского Гуменника приняли даже заклятые соперники

«Если бы судьи были не так придирчивы, Петя выиграл бы медаль, — сказал он Sport24. — Конечно, я не судья, но этот фигурист мне очень симпатичен. Мне кажется, Петя сделал отличный задел на будущий сезон. Мы пока не знаем, будут ли россияне участвовать, но у него теперь точно много фанатов за пределами России. Журналисты на Олимпиаде очень интересовались его выступлениями, итальянский Vogue высоко оценил его костюмы. Он может гордиться собой после такой Олимпиады. Петя вышел на международную арену без опыта выступлений вне России и покорил многих».