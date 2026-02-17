Золото Миуры и Кихары в парном катании стало первым для Японии на зимних Олимпийских играх

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара победили в соревнованиях спортивных пар на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.
При этом Миура и Кихара в произвольной программе установили новый мировой рекорд — 158,3 балла.
Спортсмены завоевали первое в истории Японии олимпийское золото в парном катании. Это и первое олимпийское золото для страны в любом виде фигурного катания с тех пор, как Ханю Юдзуру завоевал свой второй подряд титул олимпийского чемпиона в 2018 году.
