Золото Миуры и Кихары в парном катании стало первым для Японии на зимних Олимпийских играх

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара победили в соревнованиях спортивных пар на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

При этом Миура и Кихара в произвольной программе установили новый мировой рекорд — 158,3 балла.

Спортсмены завоевали первое в истории Японии олимпийское золото в парном катании. Это и первое олимпийское золото для страны в любом виде фигурного катания с тех пор, как Ханю Юдзуру завоевал свой второй подряд титул олимпийского чемпиона в 2018 году.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026 в Милане, все медали 10-го дня: результаты соревнований 16 февраля.