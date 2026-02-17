Петр Гуменник: «Не рассчитывал, что обыграю Малинина. Думал, если даже он упадет несколько раз, все равно окажется впереди»

— Какие у тебя эмоции от того, что с тобой случилось на Олимпиаде?
— Эмоции положительные. Изначально был момент, когда я чуть-чуть расстроился. Перед соревнованиями думал, что, если откатаю чисто, а кто-то другой налажает, нужно быть к этому готовым. Просто в мужском одиночном катании такое часто случается, что кто-то сыпется.
Конечно, не рассчитывал, что обыграю Илью Малинина. Думал, если даже он упадет несколько раз, все равно окажется впереди, но получилось очень интересно. Результаты, кажется, всех удивили. Я доволен, что сделал все возможное. Это приносит наибольшее удовлетворение.
— Ты расстроился уже после выступления, когда понял, что немного не хватило до топ-3?
— Да. Подумал, что был шанс, возможность, которую многие не могли себе вообразить, а я знал, что такая ситуация может случиться — зацепиться за тройку. Но не вышло.
— Тебя не напрягали многочисленные комментарии экспертов, что ты можешь быть в тройке?
— Нет, не напрягало. Я старался в это серьезно не вчитываться, не вдумываться. Понимал, что самая актуальная информация у меня и моего тренера. В первую очередь, нужно по себе судить.
— После короткой программы ты был 12-м. Что чувствовал?-
— Когда меня начали обходить спортсмены из второй разминки, я напрягся. Подумал, что есть возможность оказаться не в предпоследней разминке, а во второй. Это было бы уже нехорошо. Когда понял, что буду в предпоследней, был доволен, — сказал Гуменник.
Гуменник — единственный, кто побеждал Малинина при каждой встрече. И это не шутка.