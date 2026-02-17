Гуменник отреагировал на критику украинского соперника в его адрес на Олимпиаде

Гуменник отметил, что считает Марсака хорошим парнем. «Мне кажется, это просто позиция федерации такая, а спортсмен не может никак пойти против позиции федерации», — добавил фигурист. Он также отметил, что Марсак с ним здоровался, а в раздевалке у них не было никаких проблем.